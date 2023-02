Sardegna: agricoltura sociale, podio nazionale Oscar Green per azienda Tortolì (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’agricoltura si conferma come l’alveo della solidarietà e dell’inclusione – è il commento del presidente dei Giovani Coldiretti Sardegna Frediano Mura presente a Roma - Il progetto di Roberta Farigu con i ragazzi speciali dell’associazione sociale Officina creativa Janas 5 lancia un grande messaggio oltre che di inclusione ma anche di pace e fratellanza e lo fa grazie alla terra”. Oscar green, giunta alla sedicesima edizione che coinvolge ogni anno oltre mille aziende agricole under 40 italiane mette in mostra il meglio delle campagne: “come ha detto il nostro presidente nazionale Ettore Prandini – continua Frediano Mura – palesa la voglia di scommettere e innovare dei giovani agricoltori. Testimonia la vivacità che c’è in agricoltura e la voglia di fare”. (Rsc)