Pil: Confindustria, economia italiana evita recessione nel primo trimestre 2023

- L'economia italiana si avvia ad evitare la recessione anche nel primo trimestre del 2023. Nelle previsioni dei diversi analisti per il 2023, il Pil italiano va meglio dell’atteso. È quanto emerge dalla congiuntura flash di febbraio 2023 realizzata dal Centro studi Confindustria. La crescita del Pil italiano è prevista scendere da un eccellente +3,9 per cento nel 2022 (per due terzi “gonfiato” dal trascinamento dal 2021), a un valore molto più basso nel 2023, ma decisamente migliore rispetto alle attese di pochi mesi fa. Nelle più recenti previsioni dei principali istituti, pur con delle differenze tra stime poco sopra o sotto il +0,6 per cento, c’è una generalizzata e importante revisione al rialzo rispetto alle stime post-estate 2022, quando ci si aspettava una stagnazione o una moderata recessione, a causa del caro-energia. (Rin)