Cina-Taiwan: delegazione di Pechino in visita a Taipei, è la prima volta da tre anni

- Una delegazione guidata dal vice capo dell'Ufficio cinese per gli affari di Taiwan, Liu Xiaodong, è arrivata oggi a Taipei, in quella che è la prima visita ufficiale da tre anni. I sei funzionari, riferisce "The Straits Times", sono in visita per partecipare al Festival delle lanterne di Taipei, su invito del governo della città. Al suo arrivo all'aeroporto di Songshan, Liu non ha risposto alle domande dei giornalisti e la delegazione è stata fatta salire su un pullmino sotto stretta sorveglianza, mentre fuori dai terminal poche decine di manifestanti pro-democrazia hanno protestato. Secondo quanto comunicato dal Consiglio per gli affari della Cina continentale di Taiwan, il gruppo di delegati è stato autorizzato a partecipare purché mantenga un basso profilo, con l'auspicio che la visita possa promuovere la comprensione reciproca e "scambi sani e ordinati" per il futuro. (Cip)