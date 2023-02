© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non posso immaginare una migliore presidente della Commissione europea di Ursula von der Leyen in un periodo difficile come quello che sta affrontando l’Europa in questo momento”: lo ha detto la prima ministra finlandese, Sanna Marin, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. (Geb)