Arabia Saudita: sequestrati 27 chilogrammi di metanfetamine

- L'autorità fiscale e doganale dell'Arabia Saudita ha sventato due tentativi di contrabbandare oltre 27 chilogrammi di metanfetamine e 17.000 pillole vietate attraverso il porto di Al Batha. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, la droga è stata trovata nascosta in due camion arrivati nel regno attraverso il porto. La metanfetamina è stata scoperta all'interno di un estintore contenuto in uno dei camion. Le 17.000 pillole vietate erano nascoste in diverse parti di un altro camion. La direzione generale per il controllo degli stupefacenti ha arrestato i destinatari del carico sequestrato.(Res)