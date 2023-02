Ucraina: von der Leyen, non accetteremo mai guerra causata dall'imperialismo di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in corso in Ucraina, frutto dell’imperialismo del presidente russo Vladimir Putin, è completamente inaccettabile. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Non accetteremo mai questa guerra imperialistica, non accetteremo mai il tentativo di Putin di mettere in crisi il diritto internazionale, non accetteremo mai che un altro Paese invii dei carri armati oltre i confini per invadere uno Stato vicino”, ha detto von der Leyen. (Geb)