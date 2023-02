© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati autoritari stanno alzando la testa e sfidando il diritto internazionale: è questo è un problema. Lo ha detto la premier finlandese, Sanna Marin, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Se l’Ucraina non vincerà la guerra e non saremo al suo fianco non ci sarà più lo stesso ordine internazionale basato sulle regole che abbiamo creato insieme”, ha detto Marin. (Geb)