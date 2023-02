Energia: Confindustria, prezzo scende e meno inflazione, verso svolta sui tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dell’energia è sceso, quello dei metalli risale, ma c’è meno inflazione e quindi si intravede la svolta per i tassi. È quanto emerge dalla congiuntura flash di febbraio 2023 realizzata dal Centro studi Confindustria. Il prezzo del gas resta relativamente basso a febbraio (56 euro/mwh in media), ben sotto i livelli registrati in tutto il corso del 2022. Anche il prezzo del petrolio sembra essersi stabilizzato (83 dollari al barile), su valori poco superiori a quelli pre-crisi. Viceversa, rincarano a inizio 2023 le materie prime non energetiche (+3,4 per cento da ottobre), soprattutto i metalli (+16,8 per cento), mentre i prezzi alimentari continuano a scendere (-1,2 per cento). L’inflazione italiana continua a calare (+10,1 per cento a gennaio), grazie alla minor variazione annua dei prezzi energetici (+43,1 per cento da +71,1 per cento); ma la dinamica al netto di energia e alimentari è in salita per la trasmissione dei rincari passati agli altri beni. (Rin)