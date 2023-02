Ucraina: von der Leyen, non avevo idea di quel che sarebbe successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è detta sorpresa dalla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Durante l'intervento che sta tenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha affermato di aver iniziato il proprio mandato alla guida dell'esecutivo dell'Ue concentrandosi sulla transizione verde e la digitalizzazione. Per von der Leyen, questi rimangono i temi principali, nonostante la pandemia di Covid-19 e le crisi in corso, come la guerra nell'ex repubblica sovietica. In merito al conflitto, la presidente della Commissione europea ha affermato: “Non avevo idea di quel che sarebbe successo”. (Geb)