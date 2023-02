Perù: via libera del Parlamento, possibile nuovo dibattito per elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Perù ha riaperto la discussione per un possibile anticipo delle elezioni generali, una delle richieste avanzate nelle proteste di piazza in atto da oltre due mesi. Con 69 voti favorevoli, 35 contrari e sette astensioni, il Congreso ha trasmesso alla commissione Costituzione e regolamento una proposta di modifica della Carta per permettere l'apertura delle urne prima del 2026, data di scadenza naturale della legislatura. Un via libera arrivato però nell'ultimo giorno della sessione parlamentare, cosa che dovrebbe far slittare la possibilità di modifica della Costituzione con la riapertura dell'attività, fra alcuni mesi. Il rischio è che le elezioni, caldeggiate anche dalla maggioranza della popolazione, stando ai sondaggi, potrebbero tenersi non prima della fine del 2024, se non nel 2025. Dinanzi a questa ipotesi, la presidenza della Camera ha ricevuto la richiesta di ampliare ulteriormente la sessione, per permettere di celebrare il dibattito in tempo utile. (segue) (Brb)