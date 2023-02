Industria: Confindustria, in crescita insieme ai servizi, prosegue debolezza costruzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si dimostra molto resiliente, con l’industria che migliora, anche se non le costruzioni, e i servizi in crescita. È quanto emerge dalla congiuntura flash di febbraio 2023 realizzata dal Centro studi Confindustria. La produzione ha registrato un rimbalzo a dicembre (+1,6 per cento), dopo tre mesi di calo. Nel quarto trimestre la variazione è stata comunque negativa, ma poco marcata nella manifattura. E i dati qualitativi di gennaio dipingono uno scenario in miglioramento. Nelle costruzioni, invece, la fase di debolezza è attesa proseguire. A dicembre il comparto del turismo è rimasto sui valori del 2019. Buone le indicazioni sui servizi nel primo trimestre: la fiducia delle imprese del settore ha continuato a risalire. (Rin)