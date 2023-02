Brasile: ministro Finanze, “al G20 torneremo ad avere ruolo attivo in risoluzione crisi globali” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haddad partirà verso l'India mercoledì 22 febbraio e il suo primo appuntamento ufficiale è la cena di ricevimento delle autorità giovedì 23. Venerdì 24 si svolgeranno i due principali eventi multilaterali del G20 e nel pomeriggio Haddad si dedicherà agli incontri bilaterali. Il ministro dovrebbe rientrare in Brasile sabato 25 febbraio. Anche il presidente della Banca centrale, Roberto Campos Neto, si recherà in India per partecipare alla riunione ministeriale del G20. (Brb)