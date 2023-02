Business news: Niel (Iliad) vuole creare una nuova emittente televisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Iliad, Xavier Niel, vuole creare una nuova emittente televisiva in Francia denominata "Six". Secondo quanto riferiscono i media francesi, il 15 febbraio Niel presenterà all'Autorità di regolamento della comunicazione audiovisiva e digitale il progetto. Insieme a Niel ci saranno anche le emittenti televisive "Tf1" e "M6" che dovranno rinnovare le concessioni, in scadenza il 5 maggio. Il quotidiano "Le Figaro" riferisce che Niel punta ad ottenere le frequenze di "M6", che ha già cercato di acquisire in passato. L'ultimo tentativo risale all'ottobre del 2022, quando l'imprenditore francese ha stretto un'alleanza con Media for Europe della famiglia Berlusconi. Il progetto dell'emittente "Six" sarà portato avanti da Njj Projet 5523, controllata della holding personale di Niel. (Frp)