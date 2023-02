Business news: Thyssenkrupp, utile Ebit diminuito a 254 milioni di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp ha comunicato che, nel primo trimestre dell'esercizio 2022-2023, l'utile prima degli interessi e delle imposte (Ebit) rettificato per gli effetti speciali è diminuito del 33 per cento su base annua a 254 milioni di euro. La flessione è in gran parte dovuta all'andamento dei prezzi con i relativi margini in calo nella divisione materiali. Il comparto ha registrato un utile operativo di 20 milioni di euro nel periodo di riferimento, in picchiata dai 219 milioni di euro di un anno fa. Thyssenkrupp ha confermato le previsioni secondo cui l'Ebit rettificato per l'intero esercizio 2022-2023 scenderà a un valore nella fascia medio-alta di centinaia di milioni di euro. Nel secondo trimestre in corso, invece, il risultato operativo sarà in calo rispetto al primo. Intanto, nonostante il netto aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, l'Ebit rettificato della divisione acciaio è migliorato del 42 per cento a 177 milioni di euro. Nel primo trimestre dell'esercizio in corso, l'utile dell'intera Thyssenkrupp ha raggiunto i 75 milioni di euro, in calo del 29 per cento su base annua. Il flusso di cassa prima di fusioni e acquisizioni si è attestato a -365 milioni di euro, in miglioramento dai -858 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno precedente. (Geb)