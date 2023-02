Business news: Francia, Cma Cgm entra in trattative per acquisire compagnia navigazione La Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'armatore francese Cma Cgm ha annunciato di essere entrato in trattative "esclusive" per l'acquisizione della compagnia di navigazione La Meridionale. "La finalizzazione di questa operazione è condizionata alla firma degli accordi di trasferimento dei titoli, dopo informazione e consultazione delle istanze rappresentative del personale e autorizzazione delle differenti autorità della concorrenza", si legge in un comunicato diffuso dall'armatore francese. La Meridionale dispone di quattro navi, impiegate per collegare Marsiglia al Marocco e alla Corsica. (Frp)