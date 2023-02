Business news: Regno Unito, inflazione in leggera diminuzione, 10,1 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel Regno Unito è diminuita al 10,1 per cento a gennaio, rispetto al 10,5 per cento di dicembre. Questa diminuzione, seppur minima, è vista come un segnale che il Regno Unito ha superato i momenti peggiori dell'inflazione, dopo che a ottobre era stato registrato un massimo storico dell'11,1 per cento. Il rallentato aumento dei costi del carburante è stato il fattore principale che ha portato a una diminuzione dell'inflazione. Tuttavia, questo dato è rimasto relativamente alto poiché i prezzi dei prodotti alimentari hanno continuato ad aumentare più velocemente del normale tasso di inflazione. L'inflazione alimentare ha toccato il 16,8 per cento a dicembre. (Rel)