Business news: Spagna, nel 2022 per Naturgy utile di 1,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, l'azienda energetica spagnola Naturgy ha ottenuto un utile di 1,6 miliardi di euro, il 35,8 per cento in più rispetto all'anno precedente. Secondo quanto riferito dall'azienda in un comunicato, il margine operativo lordo (Ebitda) è stato di 2,4 miliardi di euro grazie anche alla normalizzazione dei costi operativi in Spagna in seguito ai piani di ottimizzazione e all'impatto positivo del tasso di cambio in America Latina. In termini di remunerazione degli azionisti, il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea generale un dividendo finale di 0,50 euro per azione, oltre al primo e al secondo acconto per il 2022, rispettivamente di 0,30 e 0,40 euro per azione, pagati in contanti nel corso dell'anno. (Spm)