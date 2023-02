Sardegna: Carnevale e maschere sarde protagoniste al padiglione Tavolara di Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno le maschere di Carnevale le protagoniste dell’evento organizzato per domenica 19 febbraio, dalle ore 17 alle 20, all’interno del “Salone delle Botteghe” di Sassari, l’area espositiva del “Padiglione Tavolara” gestita da Confartigianato Sassari. Per dare il benvenuto al Carnevale, l’associazione artigiana, in collaborazione con l’artigiano Livio Lai, ha organizzato un laboratorio gratuito delle Maschere, aperto ad adulti e bambini che, attraverso la manipolazione della cartapesta, porterà i partecipanti a realizzare alcune maschere caratteristiche sarde, tra cui l’enigmatica figura del Boes di Ottana. L’iniziativa di domenica è il primo evento inserito all’interno dell’ampia attività del “Salone delle Botteghe”, la cui riapertura è stata possibile grazie al finanziamento del Comune di Sassari. (segue) (Rsc)