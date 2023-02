Sardegna: Carnevale e maschere sarde protagoniste al padiglione Tavolara di Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area espositiva delle Botteghe, che nel primo mese e mezzo di attività ha visto la presenza di oltre 4mila persone, mette in mostra e vendita oltre 300 pezzi come gioielli, abiti e borse, passando per tappeti, cuscini, quadri, arazzi, cestini, coltelli e complementi d’arredo per arrivare alle maschere, le ceramiche, i piatti, le creazioni in marmo, vetro, legno e ferro battuto, le pipe e i mosaici, realizzati da 25 maestri artigiani provenienti da Benetutti, Nule, Pattada, Sassari, Nuoro, Sennori, Ozieri, Aggius, Mamoiada, Santa Teresa di Gallura, Serrenti e Simaxis. Tutti oggetti tipici della tradizione artigiana sarda che gli artigiani-artisti hanno rivisitato e trasformato in articoli unici che continuano a vedere l’interesse di esperti, ospiti e turisti sardi e di numerose scuole e Istituti d’arte provenienti da ogni zona dell’Isola. L'associazione artigiana, ha già in programma un secondo evento per l’ultima domenica del mese sempre dedicato al Carnevale e sta elaborando una serie di eventi che riguarderanno la musica, la lettura, i laboratori, le degustazioni e le sfilate di moda. Lo spazio è aperto dal martedì alla domenica, la mattina dalle 10 alle 13, e il pomeriggio dalle 17 alle 20. (Rsc)