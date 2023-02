Ucraina: bambole vudù in uniforme russa per torturare a distanza i nemici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna ucraina ha avuto l'idea di creare bambole vudù in uniforme russa, per dare ai compratori l'illusione di torturare a distanza i soldati invasori. Le bambole vengono vendute in rete, attraverso una pagina Instagram dal titolo "OrkVoodoo" (Orco Vudù). "Bambole d'autore vudù 'Orco' lavorate a mano", si legge nella pagina. "Sarai colpito così come dice la bambola". I pupazzi portano già i segni di "ferite": gambe amputate con i moncherini sanguinanti, teste parzialmente asportate dai colpi ecc. La pagina presenta anche dei video che suggeriscono come possano essere torturate le bambole. Nella pagina Instagram viene precisato tutti i proventi della vendita delle bambole vengono devoluto allo sforzo di guerra. (Kiu)