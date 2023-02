Siria: sale a 53 morti il bilancio dell’attacco attribuito allo Stato islamico a Palmira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 53 le vittime di un attacco attribuito allo Stato islamico a Sokhna, nella regione di Palmira, in Siria. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un’ampia rete di fonti sul territorio. Il gruppo jihadista "venerdì ha ucciso 53 persone mentre raccoglievano tartufi a Sokhna nelle campagne vicino a Homs", ha detto il Sohr dopo aver annunciato un primo bilancio di 30 civili. Secondo quanto riferito dal direttore dell'ospedale di Palmira, Walid Audi, citato dall’emittente siriana “Sham Fm”, tra le vittime sarebbero presenti sette membri dell’esercito di Damasco. Nei giorni scorsi, il Sohr aveva riferito che un totale di 12 individui, tra cui una donna e un militare delle forze armate di Damasco, erano stati rapiti e poi uccisi da membri dello Stato islamico a Palmira. In particolare, l’organizzazione terroristica aveva rapito circa 75 persone mentre raccoglievano tartufi, ma il destino di altri 63 individui non è noto. Tra le vittime vi era anche un civile della tribù di Al Muwaly. Nel solo mese di dicembre, lo Stato islamico ha effettuato in Siria 14 attacchi contro le forze governative siriane e i loro alleati, provocando almeno 55 morti, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Il gruppo ha continuato a colpire anche le forze curdo arabe alleate della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico che controllano gran parte dei territori del dissolto “califfato”, soprattutto i preziosi giacimenti petroliferi del nord-est della Siria.(Lib)