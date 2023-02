Usa-Moldova: Blinken incontra presidente Sandu, focus su Ucraina e riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Monaco di Baviera la presidente della Moldova, Maia Sandu, con cui ha discusso il processo di riforma e democratizzazione che il governo di Chisinau sta portando avanti. Particolare attenzione, riferisce una nota, è stata dedicata alla sovranità e all’integrità territoriale della Moldova, oltre alla sicurezza energetica. Il capo della diplomazia di Washington ha ribadito il sostegno Usa al Paese sul piano economico e finanziario, per aumentare la resilienza e la stabilità del Paese alla luce degli impatti negativi derivanti dalla guerra in Ucraina. (Was)