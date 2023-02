Business news: spagnola Ric Energy entra nel mercato italiano con 7 progetti da 10 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di energie rinnovabili spagnola Ric Energy, presente in quattro continenti, è entrata nel mercato italiano con l'acquisto di sette progetti fotovoltaici con una capacità totale di 10 MWp nel Lazio. Secondo quanto riferito in un comunicato della società, i progetti, soggetti all'elaborazione attraverso la procedura abilitativa semplificata (Pas), sono in una fase avanzata di sviluppo e si prevede che possano essere pronti per la costruzione già nei prossimi mesi. Luis Moya, responsabile dei nuovi mercati internazionali di Ric Energy, ha sottolineato che questa transazione rappresenta un primo passo che consentirà alla società di sviluppare circa 400 MWp di ulteriori progetti fotovoltaici ponendo l'azienda "in una posizione privilegiata nel Paese vicino, in vista del grande dispiegamento di risorse che l'Unione Europea mette a disposizione degli Stati membri". Ric Energy ha un portafoglio di sviluppo di oltre 750 MW negli Stati Uniti, mentre in Africa promuove e costruisce progetti fotovoltaici in Paesi come Uganda, Kenya, Malawi, Capo Verde e Burkina Faso dal 2017. (Spm)