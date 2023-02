Business news: Croazia, più di 320 mila entità commerciali registrate a fine 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine dello scorso anno in Croazia erano registrate 323.945 entità commerciali, di cui il 53,5 per cento (173.462) attive. Lo riportano i dati dell'Ufficio statale di statistica del Paese (Dzs). I dati sulla struttura delle entità commerciali per attività mostrano che più della metà delle entità registrate e attive sono da collocare in attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, industria di trasformazione, e attività professionali, scientifiche e tecniche. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale a livello del Paese i dati mostrano che poco meno di un terzo di tutte le entità commerciali registrate si trova nella capitale Zagabria. (Seb)