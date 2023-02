Business news: Francia, Commissione Ue approva piano a sostegno di produzione di elettricità eolica offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, una misura francese da 2,08 miliardi di euro per sostenere la produzione di elettricità eolica offshore in Francia. La misura dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali della Francia, nonché a quelli relativi alla Strategia per le energie rinnovabili offshore dell'Ue e al Green deal europeo. Nel piano presentato, la Francia ha notificato alla Commissione la sua intenzione di sostenere la costruzione e la gestione di un un parco eolico offshore galleggiante nel mare al largo della costa della Bretagna meridionale. La misura di aiuto, avrà uno stanziamento totale massimo di 2,08 miliardi, per un periodo di 20 anni, a partire dalla messa in funzione del parco eolico nel 2028. Il parco eolico offshore galleggiante finanziato dalla misura sarà il primo progetto commerciale di questo tipo in Francia. Si prevede che avrà una capacità compresa tra 230 e 270 MW e che potrà generare 1 TWh di elettricità rinnovabile all'anno per un periodo di 35 anni. Il beneficiario di questa misura sarà selezionato attraverso una gara d'appalto trasparente e non discriminatoria, in cui gli offerenti competeranno principalmente sulla base dell'importo dell'aiuto per MW di capacità installata. La designazione del beneficiario è prevista per il secondo semestre del 2023. (Beb)