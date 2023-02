Business news: Portogallo, nel 2022 per petrolifera Galp utile di 1,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera portoghese Galp ha registrato un utile netto di 1,4 miliardi di euro alla fine dell'esercizio 2022. Il fatturato dell'azienda nel 2022 è stato di 26,4 miliardi di euro, il 69,6 per cento in più rispetto all'anno precedente, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è stato di 3,8 miliardi di euro, in crescita del 44 per cento. Nell'ultimo trimestre del 2022 le vendite di Galp sono aumentate del 31,6 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2021, raggiungendo i 6,1 miliardi di euro. (Spm)