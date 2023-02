Business news: Romania, economia cresciuta del 4,8 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Romania è cresciuta del 4,8 per cento nel 2022 e il prodotto interno lordo nel quarto trimestre dello scorso anno, in termini reali, è stato superiore dell'1,1 per cento rispetto al trimestre precedente. Lo si apprende dai dati del segnale pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ins). Rispetto allo stesso trimestre del 2021, il Pil ha registrato un aumento del 5 per cento. Su base lorda, rispetto allo stesso trimestre del 2021, nel quarto trimestre del 2022, è stata registrata una crescita del 4,6 per cento. (Rob)