Business news: Spagna, Fcc e Ifm investiranno un miliardo di euro per crescita Aqualia sino al 2026

- L'azienda spagnola Fcc e il fondo australiano Ifm rafforzeranno Aqualia, specializzata nella gestione del ciclo integrale dell'acqua, con un piano industriale che prevede investimenti stimati in quasi un miliardo di euro tra il 2023 e il 2026. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", dell'importo totale, circa il 30 per cento (300 milioni di euro) sarà destinato a nuovi progetti e alle acquisizioni) e il 70 per cento (700 milioni di euro) all'attività ordinaria già in portafoglio. Negli ultimi anni, la multinazionale spagnola ha effettuato diverse acquisizioni per rafforzare la propria posizione o entrare in nuovi mercati. Nella seconda metà del 2022 si è aggiudicata diverse concessioni in Colombia, un Paese chiave nella sua strategia in America Latina e ha siglato il suo ingresso in Georgia con l'acquisizione di Georgia Global Utilities (Ggu) per 168 milioni di euro. Nel 2020, ha acquisito il 51 per cento di Qatarat Saqia Dasalination Company, la concessionaria che gestisce l'impianto di desalinizzazione dell'aeroporto internazionale di Gedda in Arabia Saudita, e il 51 per cento della società di servizi completi Haaisco, che gestisce e mantiene l'impianto di Gedda e altri due nel Paese. (Spm)