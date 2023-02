Business news: Ungheria, economia in recessione tecnica dopo secondo trimestre di contrazione del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil dell’Ungheria nel quarto trimestre del 2022 è diminuito dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente. E’ quanto emerge da una stima preliminare dell’Ufficio centrale di statistica (Ksh). Nel terzo trimestre, il calo rispetto al periodo aprile-giugno era stato dello 0,7 per cento. Questo pone l’Ungheria in recessione tecnica, dopo il secondo trimestre consecutivo di contrazione del Pil. Nel quarto trimestre del 2022 il Pil è comunque cresciuto dello 0,4 per cento su base annua (0,9 per cento destagionalizzato). In tutto il 2022, la crescita economica su base annua è stata del 4,6 per cento. (Vap)