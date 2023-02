Business news: Polonia, Pil in calo del 2,4 per cento nel periodo ottobre-dicembre 2022 su base trimestrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2022 il Pil della Polonia si è ridotto del 2,4 per cento destagionalizzato rispetto al terzo trimestre. Lo ha comunicato l’Ufficio centrale di statistica (Gus) in una stima preliminare. Il dato è sensibilmente peggiore delle attese degli economisti. Se anche il primo trimestre del 2023 dovesse osservare una contrazione dell’economia, il Paese entrerà in una recessione tecnica. Rispetto al quarto trimestre del 2021, l’economia polacca è cresciuta dello 0,3 per cento destagionalizzato. (Vap)