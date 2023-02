Business news: Eurostat, Pil in leggero aumento in area euro nel quarto trimestre 2022, stabile in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2022, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,1 per cento in area euro ed è rimasto stabile nell'Ue rispetto al trimestre precedente. Lo si apprende da una stima flash pubblicata da Eurostat. Nel terzo trimestre del 2022, il Pil era cresciuto dello 0,3 per cento sia in eurozona che in Ue. Secondo una prima stima della crescita annuale per il 2022, basata su dati trimestrali destagionalizzati e corretti per il calendario, il Pil è aumentato del 3,5 per cento nell'area dell'euro e del 3,6 per cento nell'Ue. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'aumento è stato dell'1,9 per cento in eurozona e dell'1,8 per cento in Ue, dopo l'aumento del 2,3 per cento nell'area dell'euro e del 2,5 per cento in Ue del trimestre precedente. Per quanto riguarda i dati sull'occupazione, nel quarto trimestre del 2022 il numero di occupati è aumentato dello 0,4 per cento sia nell'area dell'euro che nell'Ue rispetto al trimestre precedente, quando l'occupazione era aumentata dello 0,3 per cento nell'euro area e dello 0,2 per cento in Ue. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'occupazione è aumentata dell'1,5 per cento nell'area dell'euro e dell'1,3 per cento nell'Ue nel quarto trimestre del 2022, dopo l'incremento dell'1,8 per cento nell'area dell'euro e dell'1,5 per cento nell'Ue nel terzo trimestre del 2022. Secondo una prima stima della crescita annuale per il 2022, basata su dati trimestrali, l'occupazione è aumentata del 2,2 per cento nell'area dell'euro e del 2,0 per cento nell'Ue. (Beb)