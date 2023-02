Business news: Romania, spagnola Fcc si aggiudica due contratti ferroviari per 800 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Fcc si è aggiudicata due contratti ferroviari in Romania per un valore di 800 milioni di euro. Secondo quanto si riferisce in un comunicato, la durata dei lavori prevista è di 42 mesi per l'ampliamento di 106 chilometri di binari sulle tratte Lugoj-Timisoara Est e Alesd-Poieni. Il primo tratto appartiene alla linea Caransebes-Timisoara-Arady e consiste nel rimodellamento di una sezione esistente di 54 chilometri di binario unico elettrificato con l'obiettivo di raggiungere una velocità di 160 chilometri orari per i treni passeggeri e di 120 chilometri orari per i treni merci. La società spagnola ammodernerà tutte le stazioni e gli scali per aumentarne la capacità e rispondere alle nuove esigenze tecnologiche e rinnoverà tutti gli edifici in termini di impianti e finiture, realizzando passaggi pedonali e allungando e rialzando i marciapiedi per adeguarli alle normative europee. La seconda sezione si estende sulla linea Cluj-Episcopia Bihor, è lunga 52 chilometri e comprende l'ammodernamento delle stazioni di Bratca e Alesd, il potenziamento di sette stazioni e l'ammodernamento e la costruzione di sei fermate. (Spm)