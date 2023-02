Business news: Francia, nel 2022 ricavi record da esportazione di vino e alcolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di vini ed alcolici francesi nel 2022 hanno registrato ricavi record per 17,2 miliardi di euro. Lo ha reso noto la Federazione degli esportatori di vini e alcolici della Francia (Fevs). Le cause di questa tendenza sono riconducibili principalmente all'aumento dei prezzi, visto che i volumi sono calati. Il "75 per cento delle nostre esportazioni avviene fuori dall'Unione europea", ha commentato il presidente di Fevs, Cesar Giron. (Frp)