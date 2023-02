Business news: Francia, F2a apre il capitale a France Nucleaire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- F2a, azienda francese specializzata in impianti di ventilazione, ha aperto il suo capitale al fondo France Nucleaire, che ha investito diversi milioni di euro nell'azienda. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", spieganod che F2a fornisce componenti per la ventilazione di tunnel e centrali nucleari. France Nucleaire, che è finanziato dallo Stato francese e dal gruppo energetico Edf, ha effettuato l'operazione insieme al fondo Garibaldi (della Banque populaire) e a Bnp Paribas. Pierre-Antoine Rouer, presidente e fondatore di F2a, resterà azionista di maggioranza con una partecipazione del 35 per cento, mentre a France Nucleaire andrà il 30 per cento. (Frp)