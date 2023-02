Egitto: magnate Sawiris, i copti rapiti in Libia volevano emigrare verso l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei cittadini egiziani di religione cristiano copta rilasciati oggi nella città di Sabratha, nella Libia occidentale, volevano emigrare verso l’Italia. Lo ha dichiarato oggi il magnate egiziano, Naguib Sawiris, su Twitter. "I sei giovani copti sono stati liberati da una banda armata che li tratteneva in Libia, perché stavano per emigrare in Italia", ha spiegato il magnate egiziano. "La loro salute è buona... Ringraziamo le autorità libiche per i loro sforzi", ha concluso Sawiris. I sei cittadini egiziani sono stati rilasciati oggi. “Secondo le informazioni ricevute dalla nostra ambasciata a Tripoli, i sei egiziani detenuti in Libia sono stati rilasciati, grazie a Dio", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez, su Twitter. Il ministero aveva chiesto oggi la liberazione dei sei egiziani che erano stati rapiti la scorsa settimana da alcuni uomini armati non identificati. Secondo il dicastero, i sei egiziani erano usciti dall’Egitto con permessi di viaggio che prevedevano la loro presenza solo nella regione orientale libica della Cirenaica. Ieri, un deputato egiziano, Mostafa Bakry, aveva annunciato su Twitter che sei copti, "semplici operai edili" erano nelle mani di "bande criminali da circa una settimana". Media vicini alla Chiesa copta avevano indicato dalla loro parte che i “sequestratori” avevano chiesto un “riscatto di 30.000 dollari” a persona per liberarli.(Cae)