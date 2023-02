Tunisia: presidente Saied riceve ministro Interno, focus su sicurezza interna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni, il capo dello Stato ha avviato una vasta campagna di arresti di politici, uomini d’affari e giornalisti accusati di aver “cospirato contro la sicurezza dello Stato” dall’interno e dall’esterno del Paese. Tra le personalità di spicco finite in manette figurano leader politici islamisti come Khayam Turki, Abelhamid Jlassi, Faouzi Kammoun e Noureddine Bhiri, tutti vicini o membri del movimento Ennahda, principale partito di opposizione che si ispira ai principi della Fratellanza musulmana. Colpisce inoltre l’arresto Noureddine Boutar, direttore generale di "Mosaique Fm”, la radio indipendente più ascoltata del Paese, talvolta critica nei confronti del potere. E’ stato arrestato anche l’imprenditore di primo piano come Kamal Eltaief, 68 anni, vicino alla cerchia dell’ex presidente Zine el Abidine Ben Ali e con buone entrature nelle ambasciate straniere. Una purga trasversale, dunque, che colpisce tutti: islamisti all'opposizione, indipendenti ed esponenti dell'ex regime. (Tut)