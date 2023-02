Iran: “Nyt”, base militare Eagle 44 potrebbe ospitare caccia russi Su-35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base aerea iraniana “Eagle 44”, la cui presenza è stata recentemente annunciata dalle autorità di Teheran, sarebbe destinata ad ospitare i caccia da combattimento russi Su-35, che la Federazione Russa “sarebbe in procinto di vendere all’Iran nel prossimo futuro”. Lo riferisce il “New York Times”, che ha pubblicato una serie di immagini satellitari che ritraggono quello che sembrerebbe essere un “modello fittizio” di un caccia Su-35 russo, o di un altro “aereo da combattimento molto simile”. Secondo le fonti raggiunte dal quotidiano, la possibile fornitura di jet russi all’Iran sarebbe confermata anche da un poster che si vede su un muro all’interno del filmato della base diffuso il 7 febbraio scorso dalle autorità di Teheran, che ritrae “sagome di caccia da combattimento”. Secondo le fonti, questi due dettagli dimostrerebbero che gli iraniani “sono ottimisti in merito alla possibilità di ricevere questi aerei, e potrebbero utilizzare la base per ospitarne alcuni”. Indiscrezioni di stampa sulla vendita di 24 caccia Su-35 all’Iran sono uscite a più riprese a partire dallo scorso settembre, anche se la Russia non ha mai confermato la notizia ufficialmente. (Was)