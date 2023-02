Brasile: Conferenza Monaco, ministro Asteri partecipa a numerosi bilaterali su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha partecipato a numerosi incontri bilaterali con suoi omologhi di Paesi europei e americani. Lo riferisce il ministero in una nota, evidenziando che oggi Vieira ha incontrato i ministri degli Esteri di Bosnia Erzegovina, Canada, Colombia, Slovenia, Malta, Repubblica Dominicana, Regno Unito e Svizzera, nonché l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e politica di sicurezza, Josep Borrell. Gli incontri sono avvenuti a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza in corso fino al 19 febbraio nella città tedesca. (segue) (Brb)