Medio Oriente: Argentina, Brasile, Cile e Messico esprimono preoccupazione per insediamenti israeliani

- I governi di Argentina, Brasile, Cile e Messico guardano con profonda preoccupazione alla decisione del governo di Israele di costruire diecimila nuove case negli insediamenti esistenti in Cisgiordania. "Queste misure unilaterali costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, in particolare la risoluzione 2334 (2016), oltre a contribuire ad aumentare le attuali tensioni", si legge in una nota congiunta. "I nostri governi si oppongono a qualsiasi azione che comprometta la fattibilità della soluzione dei due Stati, in cui Israele e Palestina possano condividere confini sicuri e internazionalmente riconosciuti, rispettando le legittime aspirazioni di entrambi i popoli a vivere in pace. I governi di Argentina, Brasile, Cile e Messico chiedono a israeliani e palestinesi di astenersi da atti e provocazioni che possano favorire una nuova escalation di violenza e di riprendere i negoziati per giungere a una soluzione pacifica del conflitto", conclude la nota.(Brb)