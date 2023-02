Brasile: ministero Esteri nomina ambasciatore speciale per i Cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha annunciato la nomina di Luiz Alberto Figueiredo Machado come ambasciatore straordinario per i Cambiamenti climatici. Ex ministro degli Esteri nel governo della presidente Dilma Rousseff, l'ambasciatore Figueiredo integrerà la rappresentanza ad alto livello del Brasile in occasione di eventi internazionali, oltre a contribuire alla diffusione dell'impegno brasiliano nella lotta al cambiamento climatico, anche nel contesto della la candidatura del Paese a ospitare la 30esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop30) nel 2025. La carica di ambasciatore straordinario per i cambiamenti climatici è stata ricreata dopo essere stata soppressa nel 2010. (segue) (Brb)