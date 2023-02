Brasile: ministero Esteri nomina ambasciatore speciale per i Cambiamenti climatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista della rinnovata priorità dell'agenda climatica nella politica estera brasiliana, la nuova struttura organizzativa del ministero degli Esteri ha istituito il dipartimento per il Clima, l'energia e l'ambiente (Seclima), nell'ambito del quale è stato incorporato un nuovo dipartimento dedicato ai cambiamenti climatici. Responsabile della formulazione e del coordinamento delle posizioni brasiliane e dei negoziati internazionali sui cambiamenti climatici – si legge nella nota del ministero - Seclima ha come segretario l'ambasciatore André Aranha Correa do Lago. Il dipartimento per il clima avrà come direttore il ministro Liliam Beatris Chagas de Moura", conclude la nota. (Brb)