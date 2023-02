Messico: Lopez Obrador non passa a Perù guida Alleanza Pacifico, non legittimo "colpo di Stato" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, non ha mai perso occasione per difendere Castillo. "Non dobbiamo lasciare solo il fraterno popolo del Perù. Quello che hanno fatto con Pedro Castillo e il modo in cui stanno reprimendo il popolo è una infamia", ha detto Lopez Obrador nell'intervento in remoto effettuati al VII vertice della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), in corso a Buenos Aires. "Occorre firmare un comunicato congiunto per chiedere la fine della repressione, l'apertura del dialogo e che sia il popolo a decidere nella democrazia. Elezioni trasparenti, libere sul futuro del Perù", ha detto. Il presidente messicano ha quindi chiesto la "libertà" di Pedro Castillo, "arrestato ingiustamente". (segue) (Mec)