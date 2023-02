Tunisia: presidente Saied riceve ministro Interno, focus su sicurezza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto oggi il ministro dell’Interno, Tawfiq Charafeddine, per discutere dello stato di avanzamento dell’operazione condotta contro chi ha “cospirato contro la sicurezza dello Stato” dall’interno e dall’esterno del Paese. Lo riferisce un comunicato della presidenza, secondo il quale “tutti le procedure sono state rispettate”. “La libertà di espressione è garantita e non c’è alcun legame con questi arresti, che piuttosto sono legati al complotto e alla corruzione”, ha affermato il presidente, secondo il quale chi afferma che la libertà di espressione è minacciata “o non conosce la verità o la usa per offendere il suo Paese”. Secondo il comunicato, l’incontro ha riguardando anche le campagne contro “i monopolisti e i cospiratori contro la sicurezza dello Stato e della società. Entrambi hanno l’obiettivo di colpire la pace civile e la sicurezza dello Stato”. Saied ha ricordato che “nessuno ha scuse per deludere la legittima richiesta avanzata dal popolo di giustizia e responsabilità”. (segue) (Tut)