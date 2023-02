Business news: Portogallo, Iag guarda a Tap in caso di fallimento acquisizione Air Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La holding International Airlines Group (Iag), che raggruppa le compagnie aeree Iberia, British Airways, Vueling e Aer Lingus, potrebbe essere interessata a rilevare l'aerolinea portoghese Tap se non dovesse andare a buon fine l'acquisizione di Air Europa. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Iag è in attesa della chiusura delle trattative con Globalia per Air Europa, una mossa su cui il gruppo rimane ottimista. Dopo il salvataggio dello scorso anno, il governo portoghese porterà presto la questione della vendita del 100 per cento di Tap al Consiglio dei ministri. Oltre a Iag sono in lizza per rilevare la compagnia anche Air France e Lufthansa. Il prossimo mese dovrebbe essere decisivo per l'operazione, mentre Tap dovrebbe registrare una ripresa ben prima del suo piano di ristrutturazione (nel terzo trimestre ha registrato un utile netto di 111 milioni, che ha ridotto la perdita dei nove precedenti mesi a 91 milioni) e questo traguardo potrebbe generare interesse da parte di vari gruppi. (Spm)