Business news: Russia, depositi di cittadini in banche estere aumentano nel 2022

- I depositi di cittadini russi nelle banche estere nel 2022 sono aumentate, raggiungendo 94,3 miliardi di dollari. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Rbk", citando i datti della Banca centrale russa. Da gennaio a dicembre dell'anno scorso, secondo "Rbk", i russi hanno trasferito 63,7 miliardi di dollari in banche estere. L'agenzia di stampa sottolinea che quello registrato è un aumento record dal 2018. Nello stesso lasso di tempo, si osserva un significativo deflusso dei risparmi in valuta estera dei correntisti russi. Secondo i dati della Banca centrale, al primo gennaio di quest'anno, i fondi in valuta estera dei russi nelle banche nazionali ammontavano a 58,1 miliardi di dollari, diminuendo così in un anno del 39,5 per cento, oppure di 38 miliardi di dollari. (Rum)