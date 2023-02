Business news: fonti stampa, Generali, Allianz e Zurich interessate a rilevare attività di Liberty in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo assicurativo statunitense Liberty avrebbe già ricevuto i primi segnali di interesse per la sua attività in Spagna. Secondo fonti finanziarie consultate dal quotidiano "Cinco Dias", Generali, Allianz e Zurich si contenderanno la filiale. Questa operazione rientra nel piano che Liberty ha avviato alla fine dello scorso anno chiedendo a Bank of America di sondare la vendita delle sue attività europee, il cui 70 per cento è concentrato nel Paesi iberico, oltre a Portogallo ed Irlanda. Il patrimonio netto delle filiali europee supererebbe il miliardo di euro anche se non è ancora chiaro se il gruppo statunitense stia pensando di venderle tutte insieme o se accetterà offerte per parti diverse. I tre gruppi citati sono stati contattati, ma hanno rifiutato di commentare le voci di mercato, così come la stessa Liberty e Bank of America. Un altro possibile candidato è il gruppo francese Axa, il cui amministratore delegato, Thomas Buberl, ha già espressamente dichiarato che la Spagna è uno dei mercati europei prioritari per un'ulteriore crescita. (Spm)