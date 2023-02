Ucraina: Mangialavori (FI), Weber inaccettabile, non manchi rispetto a Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Partito popolare europeo di annullare le giornate di studio del Ppe a Napoli “è inaccettabile e denota una grande mancanza di rispetto nei confronti del presidente Berlusconi, di Forza Italia, della nostra storia politica”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e presidente della commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori. “Una storia che ci ha visti sempre dalla parte giusta, dell'Occidente, dell'Europa, della Nato. Il sostegno all'Ucraina non è mai stato in discussione: Berlusconi è un uomo di pace, l'unico suo desiderio è porre fine a questo conflitto. E' davvero un peccato che Weber questo non lo abbia capito", aggiunge Mangialavori. (Rin)