Ucraina: Casellati, decisione Ppe immotivata e inopportuna

21 luglio 2021

- La decisione del Ppe di annullare la riunione a Napoli appare “immotivata se non inopportuna”. Lo dichiara in una nota il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. “La storia del presidente Berlusconi e di Forza Italia è una storia coerente di atlantismo e di adesione convinta ai valori fondanti dell’Europa. Lo dicono gli atti di politica estera, lo confermano le votazioni di Forza Italia sempre a favore dell’Ucraina nell’Europarlamento così come nel Parlamento italiano e la piena condivisione del partito rispetto alle scelte fatte dal governo Meloni in linea con l’Alleanza Atlantica e l’Ue”, aggiunge Casellati. (Rin)