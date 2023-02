Pnrr: Musumeci, interventi di Protezione civile per 800 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si applicherà ai nuovi progetti “per l’importo complessivo di 800 milioni la nuova norma che abbiamo proposto, votata nell’ultimo Consiglio dei ministri, che estende le deroghe di accelerazione previste per gli interventi di Protezione civile. C’è anche la conseguente riduzione dei tempi per gli investimenti che il Pnrr finanzia per le attività promosse dopo le calamità naturali”. Lo dichiara in una nota il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. “Saranno tra le opere più tempestive e puntuali del Piano, a dimostrazione dell’attenzione che il governo Meloni dedica alla sicurezza del nostro territorio. Le Regioni e le due Province autonome hanno già individuato le opere da realizzare e sono certo che, con questa importante innovazione legislativa, potranno essere consegnate rispettando il termine del 2026”, aggiunge Musumeci. (Rin)