Brasile: Conferenza Monaco, ministro Asteri partecipa a numerosi bilaterali su sicurezza (2)

- "Il ministro Mauro Vieira ha inoltre tenuto un incontro con il gruppo "The Elders", fondato da Nelson Mandela nel 2007 e che riunisce importanti leader mondiali. Nel corso dell'incontro, il ministro ha affrontato la posizione del Brasile nel conflitto in Ucraina e il reciproco interesse a possibili vie di dialogo. Vieira ha anche concesso un'intervista al direttore esecutivo del think tank di Chatham House, Bronwen Maddox, in cui ha definito l'ambiente e il cambiamento climatico come pilastri delle attività diplomatiche del Brasile. La conferenza prosegue domani quando Vieira parteciperà alla conferenza "Difendere la Carta delle Nazioni Unite e l'ordine internazionale basato su regole" e proseguirà l'agenda degli incontri bilaterali. (Brb)